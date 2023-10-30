48 قتيلا ضحايا الإعصار أوتيس في المكسيك

ويعتقد أن معظم الضحايا قد لاقوا حتفهم غرقا. وقالت السلطات يوم الأحد إنه لايزال هناك ستة أشخاص في عداد المفقودين.
وفي الوقت ذاته، وزعت القوات المسلحة إمدادات الإغاثة في منتجع أكابولكو الساحلي. وذكرت وزارة الدفاع أن الجنود أحضروا كميات من الغذاء ومياه الشرب إلى الأحياء الأكثر تضررا. وقام الجيش بنقل 40 طنا من المساعدات جوا، إلى المنطقة المنكوبة، كما قام الصليب الأحمر بتسليم 75 طنا أخرى.
وقال غوتيريش في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) إنه يأسف لفقد عدد كبير من موظفي الأونروا. وأضاف"وسط معاناة وألم لا يمكن تصوره، يواصل الزملاء في غزة خدمة المحتاجين رغم الخطر الهائل على حياتهم". وتابع «البيت الأبيض» أن بايدن والسيسي بحثا أيضاً ضرورة حماية أرواح المدنيين، وعدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أية دولة أخرى. headtopics.com
وصرّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدّات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن الرئيس الأميركي أكد «رفض الولايات المتحدة نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، معرباً عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة».
وأشارت إلى أن جدول أعمال مجلس الأمن ليوم الاثنين، يتضمن جلسة مقررة بعد الظهر لبحث «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا منفصلاً عن الاجتماع الطارئ. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، على مشروع قرار عربي تقدم به الأردن، ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة في قطاع غزة. headtopics.com
وقد قُتل وجرح مئات الأشخاص في هذه الهجمات التي استهدفت أساساً الأقليات الدينية الشيعية والصوفية والسيخية، والأجانب أو المصالح الأجنبية، وحركة «طالبان» نفسها.