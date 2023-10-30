48 قتيلا ضحايا الإعصار أوتيس في المكسيك

ويعتقد أن معظم الضحايا قد لاقوا حتفهم غرقا. وقالت السلطات يوم الأحد إنه لايزال هناك ستة أشخاص في عداد المفقودين.

وفي الوقت ذاته، وزعت القوات المسلحة إمدادات الإغاثة في منتجع أكابولكو الساحلي. وذكرت وزارة الدفاع أن الجنود أحضروا كميات من الغذاء ومياه الشرب إلى الأحياء الأكثر تضررا. وقام الجيش بنقل 40 طنا من المساعدات جوا، إلى المنطقة المنكوبة، كما قام الصليب الأحمر بتسليم 75 طنا أخرى.

وقال غوتيريش في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) إنه يأسف لفقد عدد كبير من موظفي الأونروا. وأضاف"وسط معاناة وألم لا يمكن تصوره، يواصل الزملاء في غزة خدمة المحتاجين رغم الخطر الهائل على حياتهم". وتابع «البيت الأبيض» أن بايدن والسيسي بحثا أيضاً ضرورة حماية أرواح المدنيين، وعدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أية دولة أخرى. headtopics.com

وصرّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدّات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن الرئيس الأميركي أكد «رفض الولايات المتحدة نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، معرباً عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة».

وأشارت إلى أن جدول أعمال مجلس الأمن ليوم الاثنين، يتضمن جلسة مقررة بعد الظهر لبحث «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا منفصلاً عن الاجتماع الطارئ. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، على مشروع قرار عربي تقدم به الأردن، ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة في قطاع غزة. headtopics.com

وقد قُتل وجرح مئات الأشخاص في هذه الهجمات التي استهدفت أساساً الأقليات الدينية الشيعية والصوفية والسيخية، والأجانب أو المصالح الأجنبية، وحركة «طالبان» نفسها.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aawsat_News »

المكسيك.. ارتفاع قتلى الإعصار 'أوتيس' إلى 43 شخصًاأعلنت حاكمة ولاية جيريرو المكسيكية إيفلين سالجادو إن عدد قتلى الإعصار أوتيس ارتفع إلى 43 شخصا. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار 'أوتيس' في المكسيك إلى 39 شخصا (فيديو)أعلنت حكومة المكسيك اليوم الأحد على مصرع 39 شخصا على الأقل جراء إعصار 'أوتيس' الذي اجتاح البلاد. اقرأ أكثر ⮕

المكسيك: إعصار أوتيس يخلف خسائر بـ 15 مليار دولار و 39 قتيلاارتفع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 39 قتيلا أمس بعد أيام من ضربه ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ. وقالت وزيرة الأمن، روزا إيسيلا رودريجيز في رسالة عبر الفيديو مع الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور: 'هناك في الوقت الحالي 39 قتيلا، 29 رجلا و10 نساء، بحسب تقديرات مكتب المدعي العام'. اقرأ أكثر ⮕

39 قتيلا حصيلة اعصار أوتيس في أكابولكو المكسيكيةأعلنت الحكومة المكسيكية أن حصيلة ضحايا الاعصار الذي اجتاح الأربعاء منتجع أكابولكو السياحي في جنوب غرب البلاد ارتفع من 27 إلى 39 قتيلا مشددة على أنها تحاول تنظيم المساعدات الإنسانية أمام حجم الأضرار الجسيمة. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة لضحايا المواجهات في الضفة الغربيةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 111 قتيلا، وأكثر من 1900 جريح. اقرأ أكثر ⮕

إعلام مصري: مقتل 32 شخصا جراء حادث سير ضخم في محافظة البحيرة المصرية (فيديو)ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير في محافظة البحيرة المصرية إلى 32 وفاة - إعلام رسمي اقرأ أكثر ⮕