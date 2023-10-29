أفادت شبكة 'سي إن إن' نقلاً عن مصادر أمريكية بأن ..وفي التفاصيل، نقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين اثنين، أن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية 'يو إس إس باتان'، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي..وقال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حاليًا في البحر الأحمر ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريبًا، وفقًا للعربية نت..

ويوم الثلاثاء الماضي، قال البيت الأبيض إنه سيكون 'أمرًا غير حكيم وغير مسؤول' عدم التخطيط لإجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين من الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل ولبنان، لكن في ذلك الوقت، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي: 'لسنا في مرحلة التنفيذ الآن'..وحثت أن السِّفَارة الأمريكية في بيروت الأمريكيين يوم الجمعة، مع قيام إسرائيل بتوسيع حملتها البرية في غزة، مرة أخرى على 'المغادرة الآن'، محذرة من أن أفضل وقت لمغادرة أي بلد هو 'قبل الأزمة'..

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قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةقوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط أفادت شبكة 'سي إن إن' نقلًا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق اقرأ أكثر ⮕

قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأميركية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسطأفادت شبكة 'سي إن إن' نقلا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.ونقلت 'سي إن إن' عن مسؤولين اثنين، اقرأ أكثر ⮕

بالصور .. حاملة الطائرات الأمريكية 'أيزنهاور' تدخل المتوسطنشرت البحرية الأمريكية أمس السبت على منصة 'X' صورا لحاملة الطائرات Eisenhower تعبر مضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط. اقرأ أكثر ⮕

لقطات جديدة لحادث السير المروع على طريق القاهرة الإسكندريةلقي 32 شخصا على الاقل مصرعهم وأصيب 63 آخرين في حادث اصطدام حافلة ركاب وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق سريع يربط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية على البحر المتوسط. اقرأ أكثر ⮕

قصف متبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي... وإصابة عنصر من «اليونيفيل»قالت «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، اليوم (الأحد)، إن أحد أفرادها أصيب بعدما سقطت قذائف على قاعدة تابعة لها عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕

«حزب الله» يعلن إسقاط «مسيرة» إسرائيليةقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، (الأحد)، إن أحد أفرادها أصيبَ بعدما سقطت قذائف على قاعدة تابعة لها عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕