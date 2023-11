قطر والإمارات تثبتان أسعار الفائدة أسوة بقرار الفيدرالي

وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات الأسواق والمحللين، وذلك للمرة الثالثة خلال آخر 6 اجتماعات.ويرتبط سعر الأساس بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويحدد الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي؛ كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.

كما أبقى مصرف قطر المركزي، على سعر الفائدة عند 6.25 بالمئة للإقراض، و5.75 بالمئة للإيداع، و6 بالمئة سعر إعادة الشراء"الريبو". ولم تكشف المصارف المركزية في السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عُمان عن موقفها من قرار الفيدرالي الأمريكي، لكن من المرجح ألا يختلف عن قرار التثبيت، لأنها تتبع عادة قرار الفيدرالي.

وتحافظ البنوك المركزية الخليجية على رفع الفائدة، اتساقا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية. وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.

