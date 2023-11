باول: سنأخذ في الحسبان الأثر التراكمي للتشديد النقدي

ففي الولايات المتحدة تضغط الفائدة المرتفعة بقوة على الشركات والأفراد وحتى الحكومة ذاتها، لتقلص من قدرات الأولى على التوسع، وتضع المواطنين وسط مزيد من الضغوط والديون، بينما تزداد كلفة الدين الحكومي بشكل غير مسبوق.

توقع وزير المالية السعودي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بواقع 6 في المائة نهاية العام (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) وكان صندوق النقد الدولي، توقع في أكتوبر (تشرين الأول)، أن تسجل الميزانية السعودية عجزاً هذا العام بنسبة 0.3 في المائة إلى الناتج المحلّي، لكنه قدّر أن يواصل القطاع غير النفطي أداءه الجيد خلال 2023 لينمو بمعدل 4.9 في المائة بنهاية العام. فيما توقع وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بواقع 6 في المائة نهاية العام الحالي.

وارتفع إجمالي المصروفات في الأشهر التسعة من العام الحالي بنسبة 12 في المائة إلى نحو 898.2 مليار ريال، مقابل نحو 800.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. ومن شأن الاتفاقيتين توفير أفضل الحلول الرقمية لتسهيل إجراءات السفر للمسافرين، والمساهمة في الوصول إلى الأهداف البيئية لشركات الطيران الأعضاء، وبناء الثقة بين الشركات والمسافرين بتزويدهم بمعلومات دقيقة حول الأثر البيئي لسفرهم.

وأشار إلى دعمه لمشاريع الاتحاد العربي للنقل الجوي، لا سيما ما يتعلق منها بالتحول الرقمي والاستدامة، وتحقيق أعلى معايير السلامة لضمان طيران آمن يثري تجربة الضيوف ويحقق تطلعاتهم. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4642481-%C2%AB%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AF%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.

ALARABIYA: ارتفاع المعروض النقدي في مصر 23.04% على أساس سنوي خلال سبتمبرأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) في مصر ارتفع 23.04% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول.وأوضحت البيانات أن المعروض النقدي استقر عند 8.55

SKYNEWSARABIA: أنفاق ورهائن وحرب مدن.. هذا تكتيك إسرائيل في الهجوم البريبعد حشد آلاف الجنود، بما في ذلك جنود الاحتياط، على حدودها مع غزة، قامت إسرائيل بأول توغلات برية متواصلة في هجومها يوم الجمعة.

ALEQTISADIAH: ارتفاع المعروض النقدي في مصر 23.04 % على أساس سنوي في سبتمبرأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) في مصر ارتفع 23.04 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر. وأوضحت البيانات أن المعروض النقدي استقر عند 8.551 تريليون جنيه مصري (277.18 مليار دولار) ارتفاعا من 6.949 تريليون في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب 'رويترز'.

ALEQTISADIAH: باول: لا نفكر بخفض الفائدة حاليا .. بل بكيفية خفض التضخم إلى 2%قال جيروم باول رئيس الفيدرلي الأمريكي اليوم أن المركزي لايفكر بخفض الفائدة حاليا، بل بكيفية خفض التضخم إلى 2%. وأضاف باول: 'بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى البداية لنثق بأن التضخم يتجه للانخفاض بشكل مستدام ونحو هدفنا البالغ 2%'.

AAWSAT_NEWS: إسرائيل تنشر زوارق صواريخ في البحر الأحمرقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه نشر زوارق صواريخ في البحر الأحمر، الأربعاء، في إطار التعزيزات.

RTARABIC: الولايات المتحدة و'القائمة السوداء'انعكست الحرب الدائرة في غزة في الولايات المتحدة في شكل رصد وملاحقة لأصحاب المواقف المنتقدة لإسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقد العديد وظائفهم، كما أجبر البعض على التراجع.

