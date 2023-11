الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

وكان المركزي الأمريكي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.وبحسب بيان الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، فإنه قد ترك الباب مفتوحًا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددًا، كما أنه أقر بقوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه أشار أيضًا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.

