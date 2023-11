بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة أسوة بالفيدرالي الأميركي

وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.

AAWSAT_NEWS: وسط الصراع بالشرق الأوسط... النفط يرتفع قبيل اجتماع «المركزي» الأميركيارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع، بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

ALARABIYA: ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع 'الفيدرالي' مع استمرار صراع الشرق الأوسطارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع، بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمي

ALMOWATENNET: الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع

ALARABIYA: الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2023أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الثالث بالتثبيت خلال اجتماعات عام

ALARABIYA: الأسواق تترقب اجتماع 'الفيدرالي الأميركي' وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدةيتوقع العديد من الاقتصاديين، و'وول ستريت' أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً في مح

AAWSAT_NEWS: الأسواق «تقتنص الغنائم» بعد شظايا «حرب غزة»شهدت غالبية الأسواق العالمية ارتفاعات خلال تعاملات يوم الأربعاء رغم ترقب قرار «الفيدرالي» أسعار الفائدة

