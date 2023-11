الإمارات والأردن توقعان مذكرات تفاهم بـ 6 مليارات دولار

جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، على هامش زيارة دولة أجراها ملك الأردن عبد الله الثاني إلى أبوظبي، استمرت عدة ساعات. وذكرت الوكالة أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله الثاني، تبادلا مذكرات تفاهم بقيمة ستة مليارات دولار بين البلدين.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى توسيع آفاق التعاون"بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين"، بحسب الوكالة. وتشمل مذكرات التفاهم، مجالات الاستثمارات ومذكرة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني، بجانب مذكرة أخرى بشأن منحة حكومة دولة الإمارات لتمويل المشاريع التنموية في الأردن، دون مزيد من التفاصيل.

كما استعرضا مسارات التعاون التنموي، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات الإستراتيجية للبلدين.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AA_ARABIC »

