العراق..إيرادات النفط الخام تتجاوز 9.6 مليار دولار الشهر الماضي

ومنذ شهر مارس الماضي، توقفت صادرات العراق النفطية من حقول كركوك وإقليم كردستان بمعدل 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي، بسبب تضرر جزء من مسار الأنبوب جراء الزلزال الذي ضرب المدن التركية.

AAWSAT_NEWS: 9.6 مليار دولار حجم العمليات العقارية شرق السعودية حتى الربع الثالثأعلن المهندس عبد الله الحمَّاد الرئيس التنفيذي لهيئة العقار السعودية، أن حجم عمليات القطاع العقاري في المنطقة الشرقية بلغ 36 مليار ريال، حتى نهاية الربع الثالث.

ALYAUM: ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين في أمريكاأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين وتراجع مخزون الديزل خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 27 أكتوبر الماضي.

RTARABIC: عبر منفذ حدودي مع العراق.. تجارة إيران الخارجية تسجل مستوى قياسياصرح مدير جمارك منفذ 'برويزخان' غربي إيران بأن التبادل التجاري عبر المنفذ الحدوي مع العراق سجل إلى الآن 3.072 مليار دولار منذ 21 مارس 2023 وهو مستوى غير مسبوق.

ALWATANSA: تحت إدارة إيلون ماسك.. تويتر تفقد 25 مليار دولار من قيمتها السوقيةأخبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك موظفي «تويتر» أن قيمة منصة التواصل الاجتماعي انخفضت إلى 19 مليار دولار أمريكي، مما يمثل تراجعاً كبيراً من 44 مليار دولار دفعها مقابل الاستحواذ على...

ALARABIYA: الميزانية السعودية تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث 2023سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.3 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.77

AAWSAT_NEWS: «ملتقى الصحة العالمي»: 138 اتفاقية باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار دولارشهد «ملتقى الصحة العالمي» توقيع 138 اتفاقية ومذكرة تفاهم وصفقة، بإجمالي استثمار يتجاوز أكثر من 13.3 مليار ريال.

