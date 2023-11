مفوض الأونروا من غزة: فقدنا 70 من موظفينا منذ 7 أكتوبر

وأكد أن الهدف من زيارته هو لقاء فريق العمل التابع للوكالة، والإعراب عن احترامه لجميع العاملين على الخطوط الأمامية. وأشار إلى أن"معظم فريق العمل يواجهون نفس معاناة سكان غزة من حيث إخلاء المنازل، والكفاح يوميا للحصول على ماء وطعام، ورغم ذلك يستمرون في الحفاظ على التزامهم بالعمل مع المجتمعات المتضررة على مدار الساعة، بهدف جعل المستحيل ممكنا".

كما سلط الضوء على حقيقة نقص الطعام والمياه والوقود في غزة، قائلاً:"نعلم أن الوقود هنا في غزة هو كل شيء، لأننا بدون وقود لا يمكننا تشغيل المولدات الكهربائية والمخابز والمشافي وضخ المياه". وفي حصيلة سابقة، قالت"أونروا" الاثنين في تقرير نشرته الوكالة عبر موقعها الرسمي، إن 63 من موظفيها قتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

