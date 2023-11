قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على منطقة الفالوجا بمخيم جباليا

نفذت إسرائيل مذبحة في شمال قطاع غزة، حيث أبادت حياً كاملاً وسط مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين وحولته لجثث وأنقاض، مساء أمس. قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا في قطاع غزة قد ترقى إلى مستوى «جرائم الحرب»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

ورغم عدم إعلان حصيلة دقيقة للضحايا على الفور، أظهرت صور لوكالة الصحافة الفرنسية دماراً هائلاً في الموقع. وأدى القصف، الثلاثاء، إلى مقتل العشرات في جباليا. وأظهر مقطع فيديو 47 جثة على الأقل مكفّنة على الأرض في باحة مستشفى بعد انتشالها من تحت الأنقاض.

ووفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحكومة «حماس»، قُتل جراء القصف الإسرائيلي على القطاع 8796 شخصاً، بينهم 3648 طفلاً، منذ بداية الحرب مع إسرائيل.https://aawsat.

القرار بهذا الشأن سيكون قراراً سياسياً في الحكومة، إذا وافق عليه قادة أجهزة الأمن (الجيش والمخابرات). إلا أن مصلحة السجون الإسرائيلية ترتعد منه، وتفضل أن يكون ما تسمعه في الموضوع مجرد حلم ليلة صيف أو مجرد وهم. هي لا تريد لصفقة كهذه أن تتم، ليس لأسباب مهنية أو أمنية، بل لأسباب ذاتية. هي تتصرف كمن يحارب بأسنانه كيلا يفقد رمق العيش، مصدر الرزق ولقمة الخبز للعائلة.

غالبية الأسرى (أكثر من 65 في المائة) هم من حركة «فتح»، ونحو 25 في المائة من «حماس»، والباقون من التنظيمات الفلسطينية الأخرى، مثل «الجبهة الشعبية» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الديمقراطية» وغيرها. وهم يقبعون في 22 سجناً ومعتقلاً.

وهناك أيضاً عبد الله غالب البرغوثي، وهو من حركة «حماس»، واعتقل في عام 2003 وحكم عليه بالسجن 67 مؤبداً، وهو صاحب أعلى حكم في العالم.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزةأكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عشرات المواطنين جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف حيا سكنيا في منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: داخلية غزة: 400 بين شهيد وجريح بقصف إسرائيلي لحي سكني بمخيم جبالياوفق المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم بمؤتمر صحفي - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: وسائل إعلام فلسطينية: عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزةأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع العشرات من القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي اليوم الثلاثاء على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

TRTARABI: معظمهم نساء وأطفال.. استشهاد عشرات جراء قصف إسرائيلي ثانٍ لمخيم جبالياخلال ساعات قليلة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجدداً مخيم جباليا شمالي قطاع غزة الأربعاء، مستهدفاً هذه المرة مربعاً سكنياً في منطقة الفالوجا، مخلفاً عشرات الشهداء والمصابين غالبيتهم من النساء والأطفال.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: مقتل الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها في قصف إسرائيليأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، مقتل الفنانة إيناس السقا وابنتيها، بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: قصف إسرائيلي على مخيم جباليا يخلف مقتل أكثر من 100 شخصخلف قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصا.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕