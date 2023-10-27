صندوق الاستثمارات يطلق مبادرتين لدعم تطوير قطاع إدارة الأصول في السعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن مبادرتين تهدفان إلى دعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، وشمل ذلك إطلاق منصة"بوابة مديري الأصول"، و"برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية".

وتشمل مبادرة"بوابة مديري الأصول" إطلاق منصة رقمية جديدة لتكون بمنزلة قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق، كما ستتيح تبادل البيانات بين الجانبين بشكل آمن، وتعزيز التواصل ورقمنة العمليات التشغيلية والاستثمارية، كما تهدف إلى تطوير نمو بيئة الأعمال الخاصة بقطاع إدارة الأصول عبر استكشاف الفرص وتسهيل التعاون بين الصندوق وسائر مديري الصناديق.

ويوفر البرنامج تدريبا حول الأسواق المالية، مخصصا لمديري الأصول الطموحين في المملكة، وفق أعلى مستويات الجودة، ويهدف البرنامج إلى مواصلة تطوير معايير ممارسات إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة، ما سيكون له أثر إيجابي للسوق المالية المحلية. headtopics.com

وأضاف"أسهم الصندوق عبر مبادرتيه في تسهيل وصول قطاع إدارة الأصول في المملكة لهذه الركائز الثلاث، ما سيعزز حتما من كفاءة وفاعلية هذا القطاع ويسرع تطوره. تؤكد الإعلانات التزام الصندوق الراسخ تجاه قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستسهم بشكل أكبر في تطوير القطاع، وتعزيز قوة وعمق وجودة السوق المالية السعودية".

وصندوق الاستثمارات هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، فمنذ عام 2015 تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدور رائد في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسس الصندوق 90 شركة منذ عام 2017. headtopics.com

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