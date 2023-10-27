صندوق الاستثمارات العامة يطلق مبادرتين لدعم قطاع إدارة الأصول في السعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة مبادرتين تهدفان إلى دعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، وذلك خلال النسخة الأولى من"منتدى إدارة الأصول"، الذي نظمه الصندوق على هامش"مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض. وشمل ذلك إطلاق منصة"بوابة مديري الأصول"، و"برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية".

وتشمل مبادرة"بوابة مديري الأصول" إطلاق منصة رقمية جديدة لتكون بمنزلة قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق، كما ستتيح تبادل البيانات بين الجانبين بشكل آمن، وتعزيز التواصل ورقمنة العمليات التشغيلية والاستثمارية، كما تهدف إلى تطوير نمو بيئة الأعمال الخاصة بقطاع إدارة الأصول عبر استكشاف الفرص وتسهيل التعاون بين الصندوق وسائر مديري الصناديق.

وفي إعلانه الثاني، أطلق الصندوق"برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية" التعليمي الشامل لتطوير إدارة المحافظ الاستثمارية، الذي يقدم بالشراكة مع جامعةفي مدريد بإسبانيا وتحت رعاية"الأهلي كابيتال"، ويوفر البرنامج تدريبا حول الأسواق المالية، مخصصا لمديري الأصول الطموحين في المملكة، وفق أعلى مستويات الجودة، ويهدف البرنامج لمواصلة تطوير معايير ممارسات إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة، ما سيكون له أثر إيجابي في السوق المالية المحلية. headtopics.com

وقال عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق:"قطاع إدارة الأصول يقدم دعما حيويا للاقتصاد من خلال زيادة فاعلية تخصيص رؤوس الأموال وإدارة المخاطر، ما يدعم النمو والاستقرار الاقتصادي. عوامل التمكين الأساسية في قطاع إدارة الأصول تتلخص في الدعم الاحترافي عالي الجودة والكوادر المؤهلة ورأس المال، وقد أسهم الصندوق عبر مبادرتيه في تسهيل وصول قطاع إدارة الأصول في المملكة لهذه الركائز الثلاث، ما سيعزز حتما من كفاءة وفاعلية هذا القطاع ويسرع تطوره.

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