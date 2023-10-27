“الاستثمارات العامة” يطلق مبادرتين لدعم قطاع إدارة الأصول في المملكة

اقرأ أكثر:

al_jazirah »

صندوق الاستثمارات العامة يطلق مبادرتين لدعم قطاع إدارة الأصول في السعوديةأعلن صندوق الاستثمارات العامة مبادرتين تهدفان إلى دعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، وذلك خلال النسخة الأولى من 'منتدى إدارة الأصول'، الذي نظمه الصندوق على هامش 'مبادرة مستقبل الاستثمار' المنعقدة في الرياض. وشمل ذلك إطلاق منصة 'بوابة مديري الأصول'، و'برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية'. اقرأ أكثر ⮕

صندوق الاستثمارات العامة يطلق 'بوابة مديري الأصول' و'برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية'سبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

«الاستثمارات السعودي» و«بيريللي» لتأسيس مصنع متطور للإطارات في المملكةأعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة بيريللي للإطارات، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة. اقرأ أكثر ⮕

PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول الإدراج في السعودية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةPIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول الإدراج في السعودية قال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد الحميد: إن الصندوق يشجع مدراء الأصول اقرأ أكثر ⮕

'تسليم مصر مفاتيح غزة'.. مقترحات في إسرائيل لمواجهة القطاعاقترح ديفيد برودت المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك 'لئومي' الخبير في اقتصاد الأمن، تسليم مصر إدارة قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

اتفاق بين صندوق الاستثمارات و'بيريللي' لتأسيس مصنع إطارات في السعوديةأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة بيريللي للإطارات S.P.A (بيريللي) المتخصصة في صناعة الإطارات، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في اقرأ أكثر ⮕