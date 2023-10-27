'PIF' يطلق مبادرتين لدعم قطاع إدارة الأصول في السعودية

عن مبادرتين تهدفان لدعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، وذلك خلال النسخة الأولى من"منتدى إدارة الأصول" الذي نظّمه الصندوق على هامش"مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض. وشمل ذلك إطلاق منصة"بوابة مديري الأصول"، و"برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية".

وقال الصندوق في بيان تلقت"العربية.نت" نسخه منه اليوم الجمعة، إن مبادرة"بوابة مديري الأصول" تشمل إطلاق منصة رقمية جديدة لتكون بمثابة قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق، كما ستتيح تبادل البيانات بين الجانبين بشكل آمن، وتعزيز التواصل ورقمنة العمليات التشغيلية والاستثمارية، كما تهدف إلى تطوير نمو بيئة الأعمال الخاصة بقطاع إدارة الأصول عبر استكشاف الفرص وتسهيل التعاون بين الصندوق وسائر مديري الصناديق.

تؤكد الإعلانات التزام الصندوق الراسخ تجاه قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستسهم بشكل أكبر في تطوير القطاع، وتعزيز قوة وعمق وجودة السوق المالية السعودية. ويشارك في منتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول كبار مديري الأصول في العالم، لمناقشة أبرز القضايا ومواصلة تطوير أفضل الممارسات، حيث يتناول منتدى هذا العام أهمية الشراكة والتعاون، وإطار عمل الصندوق الجديد لإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية وتطويرها، وذلك عبر سلسلة من الفعاليات، إضافة إلى حوار بين محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ويزيد الحميد، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات... headtopics.com

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«الاستثمارات العامة» يطلق مبادرتين لدعم إدارة الأصولأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن مبادرتين تهدفان لدعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة. اقرأ أكثر ⮕

صندوق الاستثمارات العامة يطلق مبادرتين لدعم قطاع إدارة الأصول في السعوديةأعلن صندوق الاستثمارات العامة مبادرتين تهدفان إلى دعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، وذلك خلال النسخة الأولى من 'منتدى إدارة الأصول'، الذي نظمه الصندوق على هامش 'مبادرة مستقبل الاستثمار' المنعقدة في الرياض. وشمل ذلك إطلاق منصة 'بوابة مديري الأصول'، و'برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية'. اقرأ أكثر ⮕

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«الاستثمارات العامة» يطلق مبادرتين لدعم قطاع إدارة الأصول في المملكةأعلن صندوق الاستثمارات العامة مبادرتين تهدفان لدعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، وذلك خلال النسخة الأولى من «منتدى إدارة الأصول» الذي نظّمه الصندوق على هامش «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في الرياض. وشمل ذلك إطلاق منصة «بوابة مديري الأصول»، و«برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية». اقرأ أكثر ⮕

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