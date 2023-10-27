بالتفاصيل.. صندوق الاستثمارات يطلق مبادرتين لدعم إدارة الأصول

العامة عن مبادرتين تهدفان لدعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة، وذلك خلال النسخة الأولى من "منتدى إدارة الأصول" الذي نظّمه الصندوق على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض, وشمل ذلك إطلاق منصة "بوابة مديري الأصول"، و"برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية".

وتشمل مبادرة "بوابة مديري الأصول" إطلاق منصة رقمية جديدة لتكون بمثابة قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق، كما ستتيح تبادل البيانات بين الجانبين بشكل آمن، وتعزيز التواصل ورقمنة العمليات التشغيلية والاستثمارية، كما تهدف إلى تطوير نمو بيئة الأعمال الخاصة بقطاع إدارة الأصول عبر استكشاف الفرص وتسهيل التعاون بين الصندوق وسائر مديري الصناديق.

في إعلانه الثاني، أطلق الصندوق "برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية" التعليمي الشامل لتطوير إدارة المحافظ الاستثمارية، والذي يقدم بالشراكة مع جامعة IE في مدريد بإسبانيا وتحت رعاية "الأهلي كابيتال". ويوفر البرنامج تدريبا حول الأسواق المالية، مخصصاً لمديري الأصول الطموحين في المملكة، وفق أعلى مستويات الجودة، ويهدف البرنامج لمواصلة تطوير معايير ممارسات إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة، ما سيكون له أثر إيجابي للسوق المالية المحلية.قال رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق عبدالمجيد الحقباني :"قطاع إدارة الأصول يقدم دعما حيوياً للاقتصاد من خلال زيادة فعالية تخصيص رؤوس الأموال وإدارة المخاطر، ما يدعم النمو والاستقرار الاقتصادي. headtopics.com

وأضاف: "ساهم الصندوق عبر مبادرتيه في تسهيل وصول قطاع إدارة الأصول في المملكة لهذه الركائز الثلاث، ما سيعزز حتما من كفاءة وفعالية هذا القطاع ويسرّع تطوره. تؤكد الإعلانات التزام الصندوق الراسخ تجاه قطاع إدارة الأصول في المملكة كما ستسهم بشكل أكبر في تطوير القطاع، وتعزيز قوة وعمق وجودة السوق المالية السعودية".

ويشارك في منتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول كبار مديري الأصول في العالم، لمناقشة أبرز القضايا ومواصلة تطوير أفضل الممارسات، حيث يتناول منتدى هذا العام أهمية الشراكة والتعاون، وإطار عمل الصندوق الجديد لإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية وتطويرها، عبر سلسلة من الفعاليات، إضافة إلى حوار بين رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ونائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد. headtopics.com

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