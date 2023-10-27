«الاستثمارات العامة» يطلق مبادرتين لدعم إدارة الأصول

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وقال عبد المجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق: «قطاع إدارة الأصول يقدم دعماً حيوياً للاقتصاد من خلال زيادة فاعلية تخصيص رؤوس الأموال وإدارة المخاطر، ما يدعم النمو والاستقرار الاقتصادي. عوامل التمكين الأساسية في قطاع إدارة الأصول تتلخص في الدعم الاحترافي عالي الجودة والكوادر المؤهلة ورأس المال، وقد أسهم الصندوق عبر مبادرتيه في تسهيل وصول قطاع إدارة الأصول في المملكة لهذه الركائز الثلاث، ما سيعزز حتماً من كفاءة وفاعلية هذا القطاع ويسرّع تطوره.

وبحلول الساعة 14:28 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول) 1.19 دولار، أو 1.35 في المائة، إلى 89.12 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 1.22 دولار أو 1.47 في المائة، إلى 84.43 دولار للبرميل. وارتفع الخامان بأكثر من 2 في المائة للبرميل في وقت سابق من الجلسة. headtopics.com

كما شنّت القوات الإسرائيلية، الليلة السابقة، أكبر هجوم بري لها في غزة خلال حربها المستمرة منذ 20 يوماً مع «حماس»، بعد أن قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية لا تزال تستعد لاجتياح بري كامل.

وفي سياق منفصل، أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة، الجمعة، تراجع صافي أرباحها بنسبة 67 في المائة إلى 1. 91 مليار يورو في الفصل الثالث من عام 2023، على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز. لكن الرقم أعلى مما توقعه محللون استطلعت آراءهم شركة البيانات المالية «فاكت سيت»، إذ توقعوا أن تبلغ الأرباح 1.64 مليار يورو. headtopics.com

وذكرت «إيني» أنه إضافة إلى ذلك، تراجع السعر المرجعي للغاز الطبيعي بنسبة 83 في المائة في الفصل الثالث. وتراجعت عائدات المجموعة بنسبة 40 في المائة في الأشهر الثلاثة إلى 22.31 مليار يورو، لتكون أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 32.58 مليار يورو.

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