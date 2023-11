الميزانية السعودية تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث 2023

فيما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 36% إلى نحو 147 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 229 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.وتراجعت الإيرادات بنسبة 14% إلى نحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إيرادات نحو 301.8 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفع إجمالي المصروفات في الميزانية بنسبة 2% إلى نحو 294.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 287.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من 2023، بلغ إجمالي الإيرادات نحو854.3 مليار ريال، مقابل إجمالي مصروفات نحو 898 مليار ريال، لتسجل الميزانية عجزاً نحو 43.9 مليار ريال خلال هذه الفترة.

وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 505.35 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل نحو 663.08 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. فيما ارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 22% إلى نحو 348.9 مليار ريال في التسعة أشهر من 2023، مقابل 287 مليار ريال في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفع إجمالي المصروفات في التسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 12% إلى نحو 898.2 مليار ريال، مقابل نحو 800.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

