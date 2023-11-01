نشرت صورة من مخيم جباليا.. أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية

وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت إن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا يقدر بنحو 400 قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال.وكانت أنجلينا قد علّقت منذ أيام على تجدد القتال بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدةً أن هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري"لا يبرر الخسائر في الأرواح البريئة جراء قصف السكان المدنيين في غزة".
كما ذكرت أن"تركيزها يتجه نحو الأشخاص النازحين بسبب العنف"، مشيرةً إلى أنه"يعيش في غزة أكثر من مليوني شخص نصفهم من الأطفال تحت حصار شديد منذ ما يقرب من 20 عاماً، إضافة إلى عقود من النزوح وفقدان الجنسية".وأكملت النجمة الحاصلة على جائزة أوسكار رسالتها لتقول أن"شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل غزة هي جزء صغير مما هو مطلوب، وتتسبب التفجيرات في احتياجات إنسانية جديدة يومياً، إن الحرمان من المساعدات والوقود والمياه هو عقاب جماعي للشعب".
ثم ختمت لتقول:"يجب القيام بأي شيء يمكنه منع سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين لإنقاذ الأرواح. لقد قمت مثل كثيرين آخرين، بالتبرع لجهود الإغاثة الطبية. لقد اخترت دعم عمل منظمة أطباء بلا حدود وكنت أتابع تقاريرهم عن كثب".أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآلآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي"يتقدم في غزة بحسب الخطط والمعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها يوما بعد ...
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕