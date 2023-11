نشرت صورة من مخيم جباليا.. أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية

وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت إن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا يقدر بنحو 400 قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال.وكانت أنجلينا قد علّقت منذ أيام على تجدد القتال بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدةً أن هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري"لا يبرر الخسائر في الأرواح البريئة جراء قصف السكان المدنيين في غزة".

كما ذكرت أن"تركيزها يتجه نحو الأشخاص النازحين بسبب العنف"، مشيرةً إلى أنه"يعيش في غزة أكثر من مليوني شخص نصفهم من الأطفال تحت حصار شديد منذ ما يقرب من 20 عاماً، إضافة إلى عقود من النزوح وفقدان الجنسية".وأكملت النجمة الحاصلة على جائزة أوسكار رسالتها لتقول أن"شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل غزة هي جزء صغير مما هو مطلوب، وتتسبب التفجيرات في احتياجات إنسانية جديدة يومياً، إن الحرمان من المساعدات والوقود والمياه هو عقاب جماعي للشعب".

ثم ختمت لتقول:"يجب القيام بأي شيء يمكنه منع سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين لإنقاذ الأرواح. لقد قمت مثل كثيرين آخرين، بالتبرع لجهود الإغاثة الطبية. لقد اخترت دعم عمل منظمة أطباء بلا حدود وكنت أتابع تقاريرهم عن كثب".أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآلآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي"يتقدم في غزة بحسب الخطط والمعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها يوما بعد ...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: غارة إسرائيلية تحوّل مخيم جباليا إلى مقبرة جماعية (صور)غارة تحوّل وسط مخيم جباليا في قطاع غزة إلى مقبرة جماعية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: قصف إسرائيلي على مخيم جباليا يخلف مقتل أكثر من 100 شخصخلف قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصا.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: لقطات موجعة ومشاهد لا توصف لمأساة مخيم جباليا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةلقطات موجعة ومشاهد لا توصف لمأساة مخيم جباليا سقط أكثر من 400 قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: صرخة أب فقد أولاده في جباليا: ولا واحد ظل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةصرخة أب فقد أولاده في جباليا: ولا واحد ظل وبعد شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة، سقط فيها أكثر من 400 بين شهيد وجريح، ضجت

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: بيان للجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل 'عملية جباليا'أدت موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية، الثلاثاء، على مخيم جباليا للاجئين بالقرب من مدينة غزة إلى تسوية مبان سكنية بالأرض، بينما تركت حفرا في الأرض.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: دمشق تندد بالقصف الإسرائيلي لمخيم جباليا الذي خلّف مئات القتلى والجرحىدانت الخارجية السورية القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بقطاع غزة الذي خلّف أكثر من 400 قتيل ومئات الجرحى، مطالبة 'شعوب العالم المناضلة بتصعيد نضالها من أجل وقف هذه الجرائم'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕