الميزانية السعودية تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث 2023

وبحسب البيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية بلغت 43% بواقع 111.533 مليار ريال، فيما بلغت نسبة الإيرادات النفطية 57 % بواقع 147.006 مليار ريال.

وبلغ الدين العام خلال آخر الفترة 994.260 مليار ريال إذ بلغ الدين الداخلي 628.637 مليار، والدين الخارجي 365.623 مليار ريال.زاد الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي بنسبة 12.2% وبزيادة إجمالية بلغت 165.1 مليار ريال، وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق الاستهلاكي...أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 124 نقطة عند مستوى 10814 نقطة وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث...

حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع (PMO) ثلاثة جوائز في القمة العالمية لإدارة المشاريع (Global Summit 2023)...انعقد المؤتمر الصحفي الخاصة بعلامتي أمودا و جايكو بصورة مبهرة في معرض جنيف للسيارات في الدوحة بقطر، مما اجتذب اهتماماًواسع النطاق...

