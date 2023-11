خلال الربع الثالث.. تراجع الإيرادات النفطية 36٪ ونمو غير النفطية 53٪

يأتي التراجع بضغط من الإيرادات النفطية التي هبطت 36 في المائة، إلا أن نمو الإيرادات غير النفطية بواقع 53 في المائة حد من التراجعات. خلال الربع الثالث بلغت الإيرادات غير النفطية 111.5 مليار ريال، في وقت بلغت الإيرادات النفطية نحو 147 مليار ريال.

تراجع الإيرادات دفع ميزانية الربع الثالث إلى تحقيق عجز بلغ 35.7 مليار ريال، مع نمو المصروفات 2 في المائة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: 3.6 % ارتفاعا في الأنشطة غير النفطية بالسعودية خلال الربع الثالث3.6 % ارتفاعا في الأنشطة غير النفطية بالسعودية خلال الربع الثالث

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: ارتفاع الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 3.6% | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةارتفاع الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 3.6% أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة غير النفطية في السعودية سجلت ارتفاعاً نسبته 3.6% خلال الربع الثالث

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: السعودية: الأنشطة غير النفطية تنمو بنسبة 3.6 % في الربع الثالثحافظت الأنشطة غير النفطية في السعودية على وتيرة النمو في الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة 3.6 في المائة، رغم تراجعها عن الربع الثاني.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: «الإحصاء»: تراجع الأنشطة غير النفطية 17.3 %«الإحصاء»: تراجع الأنشطة غير النفطية 17.3 %

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي 3.6% في الربع الثالث من 2023انخفض اقتصاد السعودية بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من عام 2023م، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2022، نتيجة التراجع في الأنشطة النفطية بنسبة 17.3%، وفقا للتق

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: 4.5% انخفاض الناتج المحلي السعودي في الربع الثالث من 2023كشفت الهيئة العامة للإحصاء -وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بمعدل 4.5% في الربع الثالث 2023؛ بينما نمت الأنشطة غير النفطية بمقدار...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕