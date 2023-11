بعد ارتفاعها 53 % .. الإيرادات غير النفطية تغطي 38 % من الإنفاق الحكومي

وعليه أصبحت الإيرادات غير النفطية تلعب دورا مهما في الإنفاق داخل الاقتصاد السعودي، نتيجة مبادرات وبرامج الحكومة لدعمها ضمن"رؤية 2030" التى تهدف لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد حتى لا يكون رهينة لتذبذب أسعار النفط.

بينما مثّلت الإيرادات النفطية نحو 50 في المائة من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 2023 بعد أن بلغت نحو 147 مليار ريال، مقابل 229 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 36 في المائة. وسعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 حزيران (يونيو) من 2020.

