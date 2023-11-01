258 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من 2023 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار

وزير النقل يكشف المشاريع المستفادة من الميزانيةوسجلت ميزانية نفقات الدولة خلال الربع الثالث من 2023 مبلغ 294 مليار ريال، فيما سجلت إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الثالث 258 مليار ريال.وقالت المالية: إن ميزانية الربع الثالث تسجل عجزًا قدره 35 مليار ريال، و111 مليار ريال إيرادات غير نفطية خلال الربع الثالث من 2023.

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