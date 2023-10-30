ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 132.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

حققت شركة مجموعة كابلات الرياض صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 132.703 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 43.3%، مقارنة بـ 92.617 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الزيادة بنسبة 43.3٪ في صافي الربح في الربع الثالث، مقارنة بالربع المماثل في 2022، تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 17.6٪ مقترنا بتنوع المنتجات المباعة.وأضافت أن الزيادة بنسبة 4.5% في صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات مقترناً بتنوع المنتجات المباعة.

ووفقا للشركة، ترجع الزيادة في صافي الربح بنسبة 56.3٪ في الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة (9 أشهر) بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 18.2٪ مقترنا بتنوع المنتجات المباعة.

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