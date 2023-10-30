ارتفاع أرباح «إس تي سي» إلى 4.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2023

حققت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) صافي ربح يقدر بنحو 4.904 مليار ريال، في الربع الثالث من 2023، مرتفعا بنسبة 38.49%، مقارنة بـ 3.541 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب ارتفاع صافي الربع في الربع الثالث يعود إلى زيادة الإيرادات بنحو 1.798 مليار ريال، قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بنحو 1.451 مليار ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 348 مليون ريال.ارتفاع أرباح البنك الأول إلى 1.8 مليار ريال في الربع الثالث من 2023
وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 586 مليون ريال نتيجةً لاستمرار اس تي سي بالاستثمار في مجالات جديدة وفق استراتيجية اس تي سي المعتمدة وما يترتب على هذا التوسع من ارتفاع المصاريف التشغيلية خاصة في مرحلة التشغيل الأولي للشركات المرتبطة بهذه الاستثمارات. headtopics.com
وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: تسجيل إجمالي الإيرادات الأُخرى بمبلغ 992 مليون ريال مقارنة بمبلغ (681) مليون ريال، مشيرة إلى أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 215 مليون ريال، إضافة إلى تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 8 ملايين ريال مقارنة بمبلغ (776) مليون ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة مقابل الاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة وذلك في الربع المماثل من العام السابق بمبلغ (722) مليون...
وأوضحت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع صافي مكاسب أخرى بمبلغ 1,103 مليون ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر بمبلغ 1,296 مليون ريال. ونوهت بأن جاء ذلك على الرغم من: ارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 212 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 120 مليون ريال. وارتفاع صافي مصاريف أخرى بمبلغ 81 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 69 مليون ريال. headtopics.com