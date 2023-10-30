الذكري 39 لافتتاحه.. 'مجمع طباعة المصحف الشريف' طاقة نور من المملكة إلى المسلمين

وهو الكتاب الذي خفقت له قلوب المسلمين واشرأبت له أعناقهم متطلعة إلى أن تنهل منه وتهتدي بما فيه، متلهفة ومتشوقة إلى تواصلها به، ناظرة إليه بين أيديها، تستمتع بتلاوته عبادة لله تعالى، وتسترشد بما فيه من الذكر الحكيم، مستلهمة أحكامه ووصاياه لقيام الحياة المستقيمة المطمئنة المنصورة.ويقول وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع د.
وأضاف: حقق المجمع خلال تاريخه إنجازات عديدة في مجال اختصاصاته، وفق ما أعد له من البرامج المعتمدة، والمواصفات العالية، خدمة لمصدر التشريع وأساس العلوم ومنهل الهداية.وتابع آل الشيخ: يعتلي المجمع اليوم المكانة الرائدة والمرجعية الفريدة للعناية بالقرآن الكريم، طباعة ونشرًا وخدمة لعلومه وترجمات معانيه.
ورغبة في التعريف بشيء من ذلك يأتي هذا الإصدار الموجز ليسلط الضوء على إنشائه وأبرز مكوناته العلمية والإدارية والفنية، وما حققه من إنجازات أبهجت كل المسلمين، وأدخلت على نفوسهم الفرحة والسرور، وقربتهم من كتاب رب العالمين. headtopics.com
واستطرد: تحقق هذا بفضل الله تعالى، ثم بما يلقاه المجمع من دعم مادي ومعنوي متواصل من قيادة المملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله -.يهدف المجمع إلى طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة في العالم الإسلامي، وتسجيل تلاواته، وترجمة معانيه، والعناية بالبحوث والدراسات الأصيلة المتعلقة بعلوم القرآن الكريم.
وتقدر مساحته بـ250 ألف متر مربع، ويعد وحدة عمرانية متكاملة في مرافقها، وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الإشراف على المجمع.وفي المجمع مجلس علمي يعنى بدراسة الأعمال التي ترفع إليه من المراكز العلمية، والاطلاع على التقارير المعدة من قبل اللجان والجهات العلمية، لإبداء الرأي فيها. headtopics.com
ووضع المجمع على عاتقه طباعة القرآن الكريم بالروايات المتواترة وفق أسلوب يتميز بالدقة من مرحلة كتابته من قبل خطاط المجمع، إلى مرحلة مراجعته مراجعة علمية دقيقة، تشمل كل حرف، وكلمة فيه. وتنهض بهذه المراجعة "اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية"، وتتفرع عنها لجنة الإشراف على المصاحف المرتلة (التسجيلات الصوتية) التي أشرفت على تسجيل طائفة من التسجيلات لمشاهير القراء.وينفرد المجمع بنظام دقيق للمراقبة متعدد المراحل، وتشمل مراقبة الإنتاج كلًا من مراقبة النص والمراقبة النوعية والمراقبة النهائية، وتتعاون هذه الأقسام على المحافظة على سلامة النص القرآني، وضمان حسن الإخراج الطباعي.