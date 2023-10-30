'هيئة الإحصاء ' : معايير SDMX تساعد على تنظيم وتبادل البيانات الوصفية

"هيئة الإحصاء " : معايير SDMX تساعد على تنظيم وتبادل البيانات الوصفيةشاركت الهيئة العامة للإحصاء في المؤتمر التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، الذي يعقد في البحرين تحت عنوان"تمكين مجتمع البيانات".

وناقش وفد الهيئة المشارك في المؤتمر أحدث التطورات في مجال البيانات الإحصائية والوصفية والاستفادة من التقنيات والأدوات التي تسهم في تعزيز التعاون والمعرفة وتبادل البيانات الوصفية من خلال مبادرة دولية لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بين المنظمات الدولية وعدد من الجهات الإحصائية.

وقال الدكتور فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء، إن إطلاق المبادرة الدولية لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية جاءت من خلال الاستجابة للتطورات السريعة والطلب المستمر للبيانات الكبيرة والغنية بالمعلومات التي اشتملت تمكين مجتمع البيانات وتحديث وتوحيد الآليات في هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي. headtopics.com

وأشار إلى أن أطر ومعايير SDMX تهدف إلى مساعدة المكاتب الإحصائية الوطنية على تنظيم وتبادل الاحصاءات والبيانات الوصفية، مبينا أن هيئة الإحصاء في المملكة تقوم بتحميل البيانات على المنصات التي يديرها صندوق النقد الدولي والإسكوا، والتي تشمل إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل والأسعار والتصدير والاستيراد والمؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة من خلال التقدم في تطبيق واستخدام قواعد SDMX على المستوى الدولي بهدف تسهيل تبادل البيانات الإحصائية مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد أنه خلال الأعوام الأخيرة توسع حجم العمل الإحصائي وشهد قطاع الإحصاء في المملكة تحولات كبيرة، وذلك من خلال مبادرات ومشاريع إحصائية قادتها الهيئة بهدف إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية والعمل على التطوير المستمر في دمج مصادر البيانات المختلفة باستخدام أفضل البنى التحتية لإدارة البيانات وحوكمتها والتحسين المستمر لآليات تبادل البيانات الإحصائية، وتنظيم البيانات الوصفية وأطرها والاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية وتحسين التقنية بشكل مستمر كجزء من مبادرة التحول الرقمي التي تدعم خطط وبرامج وسياسات... headtopics.com

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