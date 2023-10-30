زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب شرق روسيا

وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن مركز الزلزال وقع على سواحل جزر كوماندر، على عمق 35 كيلومترًا.

وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن مركز الزلزال وقع على سواحل جزر كوماندر، على عمق 35 كيلومترًا.

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