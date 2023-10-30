محافظ البكيرية يفتتح مهرجان ثمرات الشيحية

افتتح محافظ البكيرية الأستاذ محمد بن علي العريفي، فعاليات مهرجان ثمرات الشيحية بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سليمان الصوينع ووكيل المحافظة الأستاذ علي عبدالله السويلم ورئيس بلدية البكيرية المهندس فايز العقيلي وعدد من المسؤولين والأهالي وذلك في موقعه بالحديقة العامة في مركز الشيحية التابع لمحافظة البكيرية.

وجاء هذا المهرجان بإشراف محافظة البكيرية وتنظيم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية المحافظة بالتعاون مع الجمعية الزراعية بالشيحية، وجمعية إعلام البكيرية ” شريك إعلامي “. وفور وصول المحافظ محمد العريفي قص شريط الافتتاح ثم تجول داخل المهرجان، واستمع إلى شرح من الرئيس التنفيذي المهندس بدر الحربي والذي بيّن أن المهرجان يشارك فيه أكثر من 92 عارضاً لعدد من الثمرات المتنوعة وأركان للأسر المنتجة 145 أسرة بالإضافة الى الفود ترك وخيمة الضيافة وأركان الجهات المشاركة.

وأضاف العريفي : ويأتي هذا المهرجان امتداد للمهرجانات الزراعية المتنوعة التي تحظى بها منطقة القصيم والتي حققت النجاح بتوجيه ومتابعة من الداعم الأول للسياحة الزراعية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة حتى أصحبت المنطقة سلة المملكة الغذائية. headtopics.com

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