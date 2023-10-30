ارتفاع أرباح 'كابلات الرياض' الفصلية 43.3% إلى 132.7 مليون ريال

بنسبة 43.28% في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 132.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 92.62 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح"كابلات الرياض" بنسبة 4.54% مقارنة بصافي ربح نحو 126.94 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثاني من 2023.وقالت"كابلات الرياض" في بيان على"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الربح بالربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 17.6% مقترنا بتنوع المنتجات المبيعة.

وارتفع صافي أرباح"كابلات الرياض" بنسبة 56.34% في 9 أشهر من 2023، إلى نحو 384.53 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 245.97 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.الذهب يتماسك فوق 2000 دولار مدعوماً بالطلب على الملاذات الآمنة headtopics.com

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ارتفاع أرباح 'كابلات الرياض' 43% في الربع الثالث إلى 133 مليون ريالأعلنت شركة مجموعة كابلات الرياض عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر ) بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الايرادات 2,080,717 1,769,302 17.6 1,917,526 8.51 اجمالي الربح (الخسارة) 279,208 163,917 70.33 236,706 17.95 الربح (الخسارة) التشغيلي 168,272 119,346 40. اقرأ أكثر ⮕

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ارتفاع أرباح 'صناعة الورق' 261% إلى 22.4 مليون ريال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةارتفاع أرباح 'صناعة الورق' 261% إلى 22.4 مليون ريال أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 (أي لمدة تسعة اقرأ أكثر ⮕