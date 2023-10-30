ارتفاع أرباح 'كابلات الرياض' 43% في الربع الثالث إلى 133 مليون ريال

ارتفاع أرباح "كابلات الرياض" 43% في الربع الثالث إلى 133 مليون ريالأعلنت شركة مجموعة كابلات الرياض عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر )

ارتفاع أرباح "كابلات الرياض" 43% في الربع الثالث إلى 133 مليون ريالأعلنت شركة مجموعة كابلات الرياض عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 ( تسعة أشهر )

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انخفاض أرباح «أملاك للتمويل» إلى 5.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023انخفاض أرباح «أملاك للتمويل» إلى 5.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕

أرباح «نادك» تقفز إلى 75.27 مليون ريال في الربع الثالث من 2023أرباح «نادك» تقفز إلى 75.27 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕

أرباح «الصناعات الكهربائية» تقفز إلى 56.4 مليون ريال في الربع الثالثأرباح «الصناعات الكهربائية» تقفز إلى 56.4 مليون ريال في الربع الثالث اقرأ أكثر ⮕

نمو أرباح 'عِلم' الفصلية 22.3% إلى 334 مليون ريالارتفع صافي أرباح شركة عِلم بنسبة 22.34% في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 334 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة مقارنة بصافي ربح نحو 273 مليون ريال في الربع ال اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع أرباح 'علم' 22% في الربع الثالث إلى 334 مليون ريالأعلنت شركة علم عن النتائج المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 30-09-2023 (تسعة أشهر) بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الايرادات 1,521 1,167 30.33 1,404 8.33 اجمالي الربح (الخسارة) 575 486 18.31 602 -4.49 الربح (الخسارة) التشغيلي 323 272 18.75 377 -14. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع أرباح 'نادك' 171% في الربع الثالث إلى 75 مليون ريالأعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م (تسعة أشهر) بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الايرادات 861.1 702.67 22.55 785.86 9.57 اجمالي الربح (الخسارة) 323.61 220.39 46.84 295.87 9.38 الربح (الخسارة) التشغيلي 92.26 42.06 119.35 78. اقرأ أكثر ⮕