إلغاء مباراة مارسيليا وليون بالدوري الفرنسي بعد إصابة جروسو مدرب ليون

وأظهرت لقطات بثتها محطة (سكاي إيطاليا) الأضرار التي لحقت بنوافذ الحافلة ومساعدين اثنين يرشدان المدرب فابيو جروس إلى داخل الاستاد. وكان المدرب يغطي وجهه بيديه الملطختين بالدماء.وقال جون تيكستور رئيس ليون لمنصة (برايم فيديو) "لا يمكنه إجراء محادثة. هناك شظايا من الزجاج في وجهه.

أنا غاضب جدا جدا، كان لاعبونا ومدربنا مستعدين لمواجهة الليلة والجماهير أرادت أن تشاهد المباراة".ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الحكم فرانسوا ليتكسييه قوله "بعد إصابة عناصر ليون وآخذين في الاعتبار رأي النادي، الذي لم يرغب في بدء المباراة، والبروتوكول المعمول به، تقرر عدم إقامة المباراة".

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