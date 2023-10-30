لمرضى السكري.. وداعا لملل حساب السعرات الحل في الصيام المتقطع

تناول الطعام خلال مدة 8 ساعات من اليوم يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم ودهون البطن بنسبة مضاعفة بشكل أفضل من أولئك الذين قاموا بحساب السعرات الحرارية، وفقًا لتجربة سريرية عشوائية جديدة تابعت مجموعة من 75 شخصًا لمدة ستة أشهر.

وقالت فارادي إنه تم اكتشاف"أنه من خلال تحديد فترة تناول الطعام إلى 8 ساعات يوميًا، فإن مجموعة تناول الطعام المقيدة بالوقت تقطع بشكل طبيعي حوالي 300 سعرة حرارية يوميًا"، على الرغم من السماح لهم بتناول ما يريدون.وقالت فارادي إنه طُلب من المجموعة، التي تقوم باتباع نظام السعرات الحرارية، خفض 500 سعرة حرارية في اليوم، وتبين أن تتبع الطعام"ممل للغاية، لذا انتهى بهم الأمر إلى خفض 200 سعرة حرارية فقط في اليوم"، وهو عامل تعزوه إلى الاختلاف في فقدان الوزن.

وقالت إن الأمر المهم - والمثير للدهشة - هو أن كلا المجموعتين حسنتا بشكل كبير مستوى السكر التراكمي A1C لديهما، وهو اختبار يقيس متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة السابقة.وأضافت أن"كلا المجموعتين قامتا بخفض مستوى A1C بمقدار نقطة كاملة تقريبًا (0. headtopics.com

وقالت فارادي إن كلا المجموعتين فقدتا أيضًا كميات متساوية من الدهون الحشوية الخطيرة في البطن، والتي تساهم في الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية. وأضافت:"إن التحكم في نسبة السكر في الدم أكثر أهمية بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، ولكن فقدان الوزن (وخاصة الدهون الحشوية) يؤدي عادة إلى التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم"، موضحة أنه"على الرغم من أن المجموعتين فقدتا كميات مختلفة من الوزن، إلا أنهما كان لهما انخفاض مماثل في الدهون الحشوية ومحيط الخصر".

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