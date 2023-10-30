وصول 60 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

وبحسب القناة عبرت 47 شاحنة مزودة بكميات كبيرة من الأدوية واللوازم الطبية، والتي تم تجهيزها بناء على طلب من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المعبر في اليوم السابق.وفي 27 أكتوبر الجاري، أعلنت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لين هاستينغز، أن 74 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة وصلت إلى القطاع قادمة من مصر منذ 21 أكتوبر، مشيرة إلى ضرورة زيادة حجم المساعدات بمعدل أسرع، تصل ما بين 10 إلى 20 شاحنة يومياً.

وبدورها وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، الوضع في قطاع غزة بالـ"كارثي"، مشددة على أن المساعدات التي تم تسليمها عبر معبر"رفح" غير كافية. وأمس الأحد، دخلت 33 شاحنة محملة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وذكر المكتب الأممي أن هذه أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 تشرين الأول/أكتوبر. وقال المكتب في تقريره اليومي عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس"على الرغم من أن هذه الزيادة مرحب بها، إلا أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية". وشدد التقرير على أن"الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجه التحديد". headtopics.com

في 9 تشرين الأول/أكتوبر أحكمت إسرائيل حصارها على غزة قاطعة المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع الذي كان يخضع أصلا لحصار بري وجوي وبحري منذ إمساك حركة حماس بالسلطة فيه عام 2007. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما مجموعه 117 شاحنة مساعدات إنسانية تمكنت من دخول غزة منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، معظمها (70 شاحنة) تحوي معدات طبية. واحتوت 60 شاحنة على أغذية ومنتجات غذائية، و13 شاحنة أخرى على مياه ومعدات صحية.وقبل وصولها إلى رفح تُفتَّش الشاحنات عند معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر على بعد نحو 40 كلم من رفح حسب أوتشا.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طلب عدم كشف هويته الأحد إن"إسرائيل ملتزمة تعديل عملية التفتيش لتتمكن من فحص 100 شاحنة يوميا".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AlArabiya »

الهلال الأحمر المصري: عبور 33 شاحنة مساعدات إنسانية مساء الأحد إلى غزةقال رائد عبد الناصر، أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن 33 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية عبرت مساء اليوم الأحد إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح اقرأ أكثر ⮕

دخول أكبر دفعة مساعدات لغزة منذ بدء التصعيد.. ماذا تضمنت؟أكد المتحدث باسم معبر رفح البري في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، في تصريحات لموقع 'سكاي نيوز عربية' دخول 33 شاحنة مساعدات قطاع غزة مساء الأحد. اقرأ أكثر ⮕

ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة مساعدات لغزة.. والجنائية الدولية: منعها جريمةأعلنت مصر إجراء ترتيبات لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة لغزة اليوم، فيما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن 'منع وصول المساعدات الإنسانية' إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل 'جريمة'. اقرأ أكثر ⮕

إدخال 14 شاحنة مساعدات إضافية إلى غزة عبر معبر رفحقال مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني اليوم (الاثنين) إن 14 شاحنة دخلت عبر المعبر الآن ليصل عدد الشاحنات التي تم دخولها اليوم 47 شاحنة. اقرأ أكثر ⮕

مصر: شحنة مساعدات جديدة تعبر معبر رفح إلى غزةشحنة مساعدات جديدة تضم 10 شاحنات بدأت في عبور معبر رفح إلى قطاع غزة وفق الإعلام المصري. اقرأ أكثر ⮕

مصر: شحنة مساعدات جديدة تعبر معبر رفح إلى غزةشحنة مساعدات جديدة تضم 10 شاحنات بدأت في عبور معبر رفح إلى قطاع غزة وفق الإعلام المصري. اقرأ أكثر ⮕