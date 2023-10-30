صحة غزة تحذر من عواقب أضرار لحقت بمستشفى أمراض السرطان الوحيد في القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ليل الأحد/الاثنين تحطيم"مستشفى الصداقة التركي" الوحيد المخصص لمرضى السرطان في القطاع إثر استهدافه بقصف نفذه الجيش الإسرائيلي.
وأضاف:"اليوم هذا المحتل وبكل وحشية يريد أن ينال من هذا الصرح الذي يجسد جزءا من حب الشعب التركي لشعبنا الفلسطيني". واختتم سكيك بيانه:"نطالب الرئاسة والحكومة التركية بوقف العربدة الإسرائيلية وحماية هذا الصرح الإنساني الطبي الذي شكل تحولا مهما في رعاية مرضى السرطان في قطاع غزة".تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية موّلت بناء المستشفى الذي استمر خلال أعوام 2011-2017 ويعد أكبر المشافي في فلسطين وهو بمساحة 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 6 طوابق، ويحوي 180 سريرا."، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.
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