«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: гости отыграли один мяч

Матч проводится на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. «Чемпионат» ведётУже на первой минуте матча полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич открыл счёт. На 26-й минуте нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович не сумел реализовать пенальти. Однако спустя 11 минут сербский форвард увеличил преимущество своей команды.отыграл один мяч.

В данный момент «Аль-Хиляль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 10 проведённых матчей. «Аль-Ахли» располагается на пятой позиции, у этой команды 22 очка.

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