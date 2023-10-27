«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: Малком, Марез и Фирмино выйдут на поле с первых минут

Матч пройдёт на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт

Менди, Аль-Аммар, Хинди, Ибаньес, Маджраши, Вейга, Кессье, Аль-Маджхад, Сент-Максимен, Марез, Фирмино. В данный момент «Аль-Хиляль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 10 проведённых матчей. «Аль-Ахли» располагается на пятой позиции, у этой команды 22 очка.

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«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: текстовая трансляция матча Про лиги начнётся в 21:00 мскСегодня, 27 октября, состоится встреча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли». Прочитайте больше ⮕

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