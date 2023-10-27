Вингер «Майнца» Эль-Гази: осуждаю убийство всех невинных людей в Палестине и Израиле

Нидерландский вингер «Майнца»выложил пост в котором извинился за публикацию в поддержку Палестины. Напомним, ранее появилась информация, что сегодня, 27 октября, Эль-Гази был проинформирован о том, что его контракт с немецким будет расторгнут.

«Я осуждаю убийство всех невинных граждан в Палестине и Израиле. Я сочувствую всем невинным жертвам этого конфликта, вне зависимости от их национальности. Я хочу видеть мирный и единый Ближний Восток. Поскольку мои предыдущие заявления в социальных сетях были поняты неправильно, я хотел бы пояснить, что я выступаю за мир и гуманность для всех», — написал Эль-Гази в своих соцсетях.

Напомним, ранее «Майнц» принял решение об отстранении нидерландского вингера клуба Анвара Эль-Гази от тренировок и матчей из-за публикации в поддержку Палестины. В посте футболиста говорилось, что «Палестина должна быть свободна от реки до моря» – это означало, что Израиля не должно существовать как государства. headtopics.com

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