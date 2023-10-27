Вингер «Майнца» Эль-Гази: «Я осуждаю убийство всех невинных мирных жителей в Палестине и Израиле. Я за мирный Ближний Восток»

в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобожденииЯ сочувствую невинным жертвам этого конфликта, независимо от их национальности. Я за мирный и интегрированный Ближний Восток.

«Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Игрока просили извиниться, он ответил, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам За пост в поддержку Палестины «Майнц» отстранил Эль-Гази: «Уважаем разные точки зрения на сложный конфликт, но позиция Анвара не соответствует ценностям клуба»Смолов дал бы Месси «Золотой мяч»: «Не столько за этот сезон, а в целом за заслуги. Холанд, Мбаппе – в тройке, еще Беллингем заслуживает»

Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла Лиги – это слишком» Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили в Азию. И наша цель – восстановить статус полноправного участника в системе УЕФА» headtopics.com

«Абаскаль не хочет, чтобы играли медиакоманды, но у него не спрашивали. Это решение Премьер-лиги, ей нужна международная история». Егоров о Кубке РПЛ В КДК объяснили, почему не рассматривали оскорбительный жест Клаудиньо в адрес Рахмановича: «Судьи сказали, что это не красная. Жест не носил акцентированный характер»

Валерий Овчинников: «Историю с выдачей паспортов иностранцам надо заканчивать. Малком получил паспорт, и где он теперь? Ему польза есть, а нам-то какая?»

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Спикер Палаты представителей США заявил, что сначала сосредоточится на поддержке ИзраиляПо словам Майка Джонсона, Ближний Восток и Восточная Европа охвачены хаосом и насилием Прочитайте больше ⮕

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BBC: «Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази из-за публикации в поддержку ПалестиныНемецкий клуб «Майнц» расторгнет контракт с нидерландским вингером команды Анваром Эль-Гази из-за его публикации в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Прочитайте больше ⮕

Вероника Кудерметова одолела Людмилу Самсонову в матче малого Итогового турнира WTAВ матче группы «Роза» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай) 16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (15-я в рейтинге WTA). Прочитайте больше ⮕