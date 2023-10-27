Немецкий клуб 'Майнц' расторг контракт с футболистом Эль-Гази, поддержавшим Палестину

Немецкий футбольный клуб"Майнц" расторг контракт с игроком, поддержавшим Палестину, сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Нидерландский полузащитник Анвар Эль-Гази выложил ранее в соцсетях публикацию с поддержкой Палестины. «Майнц» попросил игрока принести извинения, но футболист заявил, что"выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам войны".

Эль-Гази 28 лет, он играет за"Майнц" с сентября. Ранее он выступал за нидерландские"Аякс" и ПСВ, британские"Астон Виллу" и"Эвертон", французский"Лилль". Два матча Эль-Гази провел за сборную Нидерландов. headtopics.com

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