Трое рабочих погибли при прокладке траншеи у петербургского крематория

Трагедия случилась на Шафировском проспекте около 15:00. Сначала работы проводили с помощью экскаватора, после трое мужчин продолжили вручную.

"По предварительным данным, при проведении земляных работ произошло обрушение стенки траншеи", - говорится в сообщении. Все три тела были извлечены до прибытия спасателей. В СУ СК РФ по Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при строительных работах. Прокуратура контролирует результаты расследования.

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