Видеообзор победы Даниила Медведева в матче с Кареном Хачановым на турнире в Вене

Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира российский теннисистпробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим чемпионом которого является.

В четвертьфинальном матче Медведев (1) одолел соотечественника, серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-ю ракетку мира Карена Хачанова (8). Встреча российских теннисистов продлилась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Медведева.Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Медведев шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хачанова девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт. headtopics.com

За выход в решающий раунд соревнований в Вене Медведев сразится с двукратным финалистом турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом.

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