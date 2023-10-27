BBC: «Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази из-за публикации в поддержку Палестины

Немецкий клуб «Майнц» расторгнет контракт с нидерландским вингером командыиз-за его публикации в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, вчера, на специальной встрече клуб потребовал, чтобы 28-летний футболист извинился за публикацию в поддержку Палестины. Но Эль-Гази, в свою очередь, сказал высшему руководству, что он выступает за мир и гуманность для всех жертв войны и отказался приносить извинения. Сегодня, в 27 октября, Эль-Гази был проинформирован о том, что его контракт с клубом будет расторгнут.

Напомним, ранее «Майнц» принял решение об отстранении нидерландского вингера клуба Анвара Эль-Гази от тренировок и матчей из-за публикации в поддержку Палестины. В посте футболиста говорилось, что «Палестина должна быть свободна от реки до моря» – это означало, что Израиля не должно существовать как государства. headtopics.com

Клуб выпустил заявление, в котором было сказано, что Эль-Гази занял нетерпимую для клуба позицию по конфликту на Ближнем Востоке. В заявлении подчёркивалось, что ему предшествовало детальное обсуждение между советом директоров и игроком, по итогу которого клуб решил дистанцироваться от содержания поста нидерландского футболиста, так как он не отражает ценности «Майнца».

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