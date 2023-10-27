Аль-Ахли, 27 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 1 : 0 - Чемпионат Саудовской Аравии по футболу (Про-Лига) 2023-2024

в рамках турнира Саудовская Аравия - Про лига, 11-й тур. Начало встречи 27 октября 2023 года запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кинг Фахд Интернейшнл.Долго готовили штрафной игроки «Аль-Ахли», в итоге Марез очень неплохо перебросил стенку, и мяч пролетел буквально в метре от штанги! Боно особо и не прыгал. Опасный штрафной!Сент-Максимен оказался на газоне недалеко от штрафной площади соперника, это Кулибали выставил шлагбаум, до мяча не дотянулся.

Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура саудовской Про лиги: «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль». Чем Малком может удивить Бензема?

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