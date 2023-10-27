WP узнала о призывах США к Израилю отказаться от масштабной операции в Газе

«Администрация Байдена призывает Израиль пересмотреть свои планы крупного наземного наступления в секторе Газа и вместо этого выбрать более «хирургическую» операцию с использованием авиации и сил специальных оперативных групп, осуществляющих точные, целенаправленные рейды на важные объекты и инфраструктуру ХАМАС», — заявили в издании со ссылкой на пять американских чиновников, знакомых с обсуждениями по поводу операции в Газе.

Отмечается, что в Вашингтоне обеспокоены потенциальными последствиями израильского полномасштабного наступления, а также американские чиновники сомневаются, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) сможет уничтожить палестинское движение ХАМАС.

Кроме того, они также выражают беспокойство о том, что такие действия «могут сорвать переговоры об освобождении почти 200 заложников», «могут привести к многочисленным жертвам среди палестинских гражданских лиц, а также израильских солдат, что потенциально может спровоцировать резкую эскалацию боевых действий» в ближневосточном регионе, подчеркнули в издании. headtopics.com

По данным газеты, в администрации американского президента призывают Израиль наносить «точечные удары» по объектам ХАМАС. Между тем, согласно полученной информации, среди источников издания в американской администрации «нет большой уверенности в том, что Израиль откажется от полномасштабного наземного вторжения».

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