«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: Милинкович-Савич открыл счёт на первой минуте

Матч проводится на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. «Чемпионат» ведётоткрыл счёт. Кулибали из глубины выполнил заброс в штрафную площадь, где отклеился от защитника Милинкович-Савич, он принял мяч на грудь и с линии вратарской переправил его в створ.

В данный момент «Аль-Хиляль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 10 проведённых матчей. «Аль-Ахли» располагается на пятой позиции, у этой команды 22 очка.

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