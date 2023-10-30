Бывшая суперзвезда НБА Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом‑миллиардером в истории

64‑летний американец присоединился в компании миллиардеров к шестикратному чемпиону НБА в составе «Чикаго» Майклу Джордану, 15‑кратному победителю турниров серии «Мэйджор» по гольфу американцу Тайгеру Вудсу и четырехкратному чемпиону НБА Леброну Джеймсу, который также выступает за «Лейкерс». Мэджик Джонсон завершил карьеру в 1996 году.

64‑летний американец присоединился в компании миллиардеров к шестикратному чемпиону НБА в составе «Чикаго» Майклу Джордану, 15‑кратному победителю турниров серии «Мэйджор» по гольфу американцу Тайгеру Вудсу и четырехкратному чемпиону НБА Леброну Джеймсу, который также выступает за «Лейкерс». Мэджик Джонсон завершил карьеру в 1996 году. Он владеет долями в команде женской НБА «Лос‑Анджелес Спаркс», бейсбольном клубе «Лос‑Анджелес Доджерс», «Вашингтон Коммандерс» из НФЛ и футбольной команде «Лос‑Анджелес» в MLS, а также ряде компаний из различных отраслей.

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportbox »

Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом, заработавшим $ 1 млрдЛегендарный американский баскетболист Мэджик Джонсон, побеждавший вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации пять раз, стал четвёртым спортсменом, чьё финансовое состояние достигло отметки $ 1 миллиард. Прочитайте больше ⮕

Баскетболист Джонсон стал четвертым спортсменом-миллиардером в историиПятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом в истории, которому удалось заработать $1 млрд. Об этом 29 октября сообщает Forbes в социальной сети X (бывш. Twitter). Прочитайте больше ⮕

Баскетболист Джонсон стал четвёртым в истории спортсменом-миллиардеромПятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ирвин Эффей Джонсон младший, более известный просто... Прочитайте больше ⮕

Стало известно, какой спортсмен заработал $1 млрдЭкс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, заработавшим €1 млрд. Об этом сообщает Forbes . Прочитайте больше ⮕

Мэджик Джонсон стал 4-м спортсменом, состояние которого достигло отметки 1 миллиард долларовСогласно данным Forbes, Мэджик Джонсон официально является миллиардером. Прочитайте больше ⮕

«Все еще делаю это». Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. Спустя ровно 20 лет он снова сыграл против «Кингз» на выездеСуперзвезда НБА Леброн Джеймс дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. Прочитайте больше ⮕