Баскетболист Джонсон стал четвёртым в истории спортсменом-миллиардером

. Состояние Джонсона сложилось из заработанных им за время спортивной карьеры средств и обладания долями в нескольких клубах Национальной футбольной лиги (НФЛ), Главной футбольной лиги (MLS), Главной лиги бейсбола (МЛБ) и Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

Как сообщило Forbes, Джонсон заработал так $1,2 млрд.как самого высокооплачиваемого спортсмена 2023 года по версии Forbes. Он возглавил список впервые с 2017 года. Рекордный доход футболиста за год составил $136 млн, 46 из которых он заработал только за спортивные достижения. Вслед за Роналду в рейтинге расположились его коллеги аргентинец

Баскетболист Джонсон стал четвертым спортсменом-миллиардером в историиПятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом в истории, которому удалось заработать $1 млрд. Об этом 29 октября сообщает Forbes в социальной сети X (бывш. Twitter). Прочитайте больше ⮕

Мэджик Джонсон стал четвёртым спортсменом, заработавшим $ 1 млрдЛегендарный американский баскетболист Мэджик Джонсон, побеждавший вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации пять раз, стал четвёртым спортсменом, чьё финансовое состояние достигло отметки $ 1 миллиард. Прочитайте больше ⮕

Стало известно, какой спортсмен заработал $1 млрдЭкс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, заработавшим €1 млрд. Об этом сообщает Forbes . Прочитайте больше ⮕

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