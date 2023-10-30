Баскетболист Джонсон стал четвертым спортсменом-миллиардером в истории

По данным Forbes Russia, состояние бывшего спортсмена оценивается в $1,2 млрд благодаря инвестициям в несколько профессиональных спортивных команд и компанию по страхованию жизни из Айовы EquiTrust, которая под его руководством достигла новых высот.

Ему принадлежат доли в клубе Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Коммандерс», команде Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес», клубе Главной лиги бейсбола (МЛБ) «Лос-Анджелес Доджерс», команде Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лос-Анджелес Спаркс», а также в компаниях, таких как Starbucks, Burger King, 24 Hour Fitness и других.

Последний поход Короля У Леброна Джеймса большие планы на «Лос-Анджелес Лейкерс» В июле 2021 года Леброн Джеймс стал первым баскетболистом-миллиардером. Сумма гонораров за игровую деятельность спортсмена на тот момент составила $300 млн, в то время как рекламные контракты принесли ему доход в размере более $700 млн. headtopics.com

Также среди спортсменов более $1 млрд зарабатывали баскетболист Майкл Джордан и гольфист Тайгер Вудс.

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