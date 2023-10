Стало известно, какой спортсмен заработал $1 млрд

Экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, заработавшим €1 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Ранее такого финансового состояния достигали баскетболисты Майкл Джордан, Леброн Джеймс и гольфист Тайгер Вудс. Отмечается, что состояние Джонсона составляет €1,2 млрд. Мэджик Джонсон вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс» становился победителем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). У Джонсона есть доли в нескольких американских командах. Также спортсмен инвестирует в кинотеатры, предприятия общепита и другие сферы.

Также Джонсон выступал за шведскую команду «Мэджик М7 Бурос» и датский «Мэджик Грэйт Данс». В 1994 году он был тренером «Лейкерс». В 1992 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной США. Ранее сообщалось, что у баскетболиста сборной России Писклова разбили машину, подаренную за серебро ОИ. headtopics.com

