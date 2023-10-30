Мэнни Пакьяо: «Я подерусь в Японии в декабре. Ведутся переговоры с Мейвезером»

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

Фрэнсис Нганну: «Итог поединка с Фьюри – позор бокса. Этих судей нужно наказать. В боксе много дерьма, мы разоблачим эту помойку» Усик – о переносе поединка с Фьюри: «У нас подписан контракт, в котором сказано, что бой пройдет 23 декабря. Пусть Фьюри освободит титул, а потом идет отдыхать»

Фердинанд о Роналду: «Есть звезды, суперзвезды и легенды, а есть этот парень. Когда он появляется, все остальные отходят на второй план» Ринас Ахмадеев и Николай Чавкин победили на «Бокс Забеге» в Таджикистане. 28 октября этот старт впервые прошел за пределами России headtopics.com

Фрэнсис Нганну заявил, что будет выступать одновременно в MMA и боксе: «Если у меня есть необходимые навыки, то почему бы и нет?»

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Мэнни Пакьяо встретился с Усиком и Адесаньей на шоу Фьюри — НганнуБывший чемпион мира в шести весовых категориях, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо прибыл на боксёрский поединок между британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну. Прочитайте больше ⮕

Дмитрий Бивол встретился с Шугаром Рэем Леонардом и Мэнни ПакьяоЧлен рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO), прилетевший в Саудовскую Аравию на боксёрский поединок Тайсона Фьюри и Мэнни Пакьяо, встретился со звёздными гостями. Прочитайте больше ⮕

В Японии высказались по ситуации на Ближнем ВостокеГлава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что в Токио смотрят на расширение операции ЦАХАЛ в Газе с обеспокоенностью, сообщает телеканал NHK . Прочитайте больше ⮕

Скончался последний участник джаз-комик-группы Crazy Cats Хироси ИнудзукаГруппы была популярна в Японии в 50-е и 70-е годы прошлого века. Прочитайте больше ⮕

Венгерского дипломата беспокоит психическое состояние украинцевБывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша в беседе с Tokyo Shimbun раскрыл удручающую картину украинской действительности Прочитайте больше ⮕

Байден проведет 29 октября новые телефонные переговоры с НетаньяхуПрезидент США Джо Байден проведет 29 октября очередные телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил в эфире телеканала CNN в воскресенье помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Прочитайте больше ⮕